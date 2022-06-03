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Житель столицы сжег автомобиль соседа из мести

Елена Самойлова
Происшествия
Житель столицы сжег автомобиль соседа из мести
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, улица Саморы Машела Карта всех событий

Житель столицы в отместку сжег машину соседа. Об этом в пятницу, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, 54-летний гражданин поджег автомобиль BMW, принадлежащий его соседу по дому на улице Саморы Машела. Так как машина находилась на парковке среди других авто, огонь быстро перекинулся на стоящий рядом Mercedes.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Общая сумма материального ущерба, нанесенного мстителем, превысила миллион рублей.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества».

В ночь на 30 мая на Патриарших прудах произошел аналогичный случай. Вице-президенту инвестиционной компании сожгли BMW X7. Огонь перекинулся на соседние машины.

Материальный ущерб составил более 11 миллионов рублей.

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