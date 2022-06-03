Житель столицы сжег автомобиль соседа из мести

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, улица Саморы Машела Карта всех событий

Житель столицы в отместку сжег машину соседа. Об этом в пятницу, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, 54-летний гражданин поджег автомобиль BMW, принадлежащий его соседу по дому на улице Саморы Машела. Так как машина находилась на парковке среди других авто, огонь быстро перекинулся на стоящий рядом Mercedes.

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Общая сумма материального ущерба, нанесенного мстителем, превысила миллион рублей.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества».

В ночь на 30 мая на Патриарших прудах произошел аналогичный случай. Вице-президенту инвестиционной компании сожгли BMW X7. Огонь перекинулся на соседние машины.

Материальный ущерб составил более 11 миллионов рублей.