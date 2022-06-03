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Специалисты Роспотребнадзора назвали опасные пляжи Петербурга

Ирина Игнатенко
Общество
Специалисты Роспотребнадзора назвали опасные пляжи Петербурга
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Специалисты Роспотребнадзора выявили 22 опасных пляжа в Санкт-Петербурге. При купании там можно подхватить острую кишечную инфекцию, гепатит А и другие болезни, передающиеся паразитами.

По словам специалистов, по результатам проверки выяснилось, что пригодными для купания являются лишь два водоема — Безымянное озеро в Красносельском районе и Ольгинский водоем в Выборгском районе Северной столицы, передает ФАН.

Не соответствуют санитарным нормам воды реки Ижоры, Верхнего и Среднего и Нижнего Суздальского озера, озера Разлив, Колонистского пруда и Финского залива. Специалисты предупреждают, что опасно купаться на пляжах «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Дюны», «Белые ночи», «Сестрорецкий», «Морские Дубки». На обозначенных площадках качество воды не соответствует гигиеническим нормативам.

При этом исследованный там песок соответствует требованиям санитарных правил, передает издание «Невские новости».

До этого синоптики рассказали, когда в Петербурге начнется купальный сезон.

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