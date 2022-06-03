Названы три уникальных свойства гречки

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Врач общей практики Михаил Коновалов назвал три полезных свойства гречки.

По словам эксперта, в первую очередь гречка ценна клетчаткой, полиненасыщенными жирными кислотами и фосфолипидами. Все эти вещества снижают уровень холестерина в крови, повышают эластичность вен, предотвращают риски инфарктов.

Кроме того, гречка оказывает положительное влияние на психическое состояние человека, способствует нормализации сна, так как в ней содержится большое количество витаминов группы В, магния и марганца.

Также этот продукт принесет пользу при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта. Наладить пищеварение помогают нерастворимые пищевые волокна, которые содержатся в этой крупе. Они стимулируют перистальтику кишечника, передает Царьград.

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