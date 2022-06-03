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Собянин сообщил о ликвидации пожара в бизнес-центре на западе Москвы

Араз Салехов
Происшествия
Собянин сообщил о ликвидации пожара в бизнес-центре на западе Москвы
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 3 июня, сообщил о ликвидации пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза».

— Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничего не угрожает, одному из них помощь оказана на месте, — отметил он.

При этом глава города добавил, что в Можайском районе сделали бесплатный проезд в наземном транспорте и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах. Также Собянин в своем Telegram-канале поблагодарил все службы, принимавшие участие в ликвидации пожара.

Утром 3 июня произошел пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Уточняется, что открытое горение шло с первых четырех этажей. Изначально возгоранию был присвоен третий ранг пожарной опасности, однако позже экстренные службы увеличили его до максимального — пятого (максимальная сложность тушения пожара). Согласно предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа.

Кроме того, мэр поручил направить 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи к месту пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

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