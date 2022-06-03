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Собянин поручил направить 15 бригад станции скорой помощи к месту пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Араз Салехов
Происшествия
Собянин поручил направить 15 бригад станции скорой помощи к месту пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 3 июня, поручил направить 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи к месту пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

— Врачи на месте проводят все мероприятия по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим, эвакуировано из здания 125 человек, — говорится в сообщении.

Так, в Telegram-канале «Оперштаб Москвы» отметили, что одного человека пришлось эвакуировать в центр Склифосовского. Уточняется, что все столичные больницы полностью готовы к приему пациентов в случае необходимости.

Напомним, что пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошел в Западном административном округе (ЗАО) столицы. Чуть позже появились видеокадры пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Глава города в свою очередь поручил принять меры по эвакуации граждан из здания.

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