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Проезд в наземном транспорте в районе пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» сделали бесплатным

Араз Салехов
Происшествия
Проезд в наземном транспорте в районе пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» сделали бесплатным
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Горбунова, 2с3 Карта всех событий

В столице из-за пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» сделали бесплатным проезд в наземном транспорте в районе происшествия. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Из-за пожара в бизнес-центре по адресу улица Горбунова, дом 2, строение 3, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы сделали бесплатный проезд в наземном транспорте в этом районе до восстановления движения. Также увеличено количество автобусов на ближайших маршрутах. Это сделано для того, чтобы люди могли быстро и комфортно добраться до необходимых мест, — говорится в сообщении.

На месте событий, как уточняется, работают несколько экипажей дорожного патруля ЦОДД. Так, сотрудники оказывают помощь в регулировании движения в данном районе и информировании участников дорожного движения о путях объезда. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что делают все возможное для скорейшего восстановления движения.

Утром 3 июня произошел пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Уточняется, что открытое горение шло с первых четырех этажей. Изначально возгоранию был присвоен третий ранг пожарной опасности, однако позже экстренные службы увеличили его до максимального — пятого (максимальная сложность тушения пожара).

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 3 июня, сообщил о ликвидации пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза».

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