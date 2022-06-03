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Эксперт рассказала, как открыть глэмпинг в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказала, как открыть глэмпинг в Подмосковье

В Московской области упростили процедуру открытия глэмпингов, теперь инвесторам будут предоставлять земельные участки под эти проекты без проведения торгов. Об этом рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Эксперт пояснила, что работа происходит следующим образом: сначала предприниматели могут подобрать земельный участок на инвестиционном портале Московской области и подать заявку. Рассмотрение заявления осуществляется на протяжении двух недель.

— После этого идет сопровождение инвестора до полной реализации проекта. Все вопросы прорабатываются с инвестором. И, например, по инфраструктуре — это дороги, свет, вода — есть готовые решения, — отметила Самединова в комментарии «Радио 1».

Она добавила, что каких-то споров за определенный участок между инвесторами быть не должно, так как территория Московской области позволяет подобрать подходящее место для каждого проекта.

Эксперт добавила, что Подмосковье является лидером России по глэмпинг-туризму. В настоящее время на территории региона работают 24 глэмпинга и создаются еще шесть.

В конце апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион увеличивает количество туристических маршрутов, гостиниц и интересных локаций для отдыха, активно благоустраивает парки.

Подмосковье Отдых Земельные участки
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