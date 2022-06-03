Московские врачи вылечили 288 человек от коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 288 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 264 новых случая заражения ковидом.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказался 151 человек. Также 14 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Также за прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 4188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа в РФ от ковида скончались 78 граждан, еще 2093 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром врачей в России за день полностью выздоровели от COVID-19 5234 человека.

Кроме того, вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что вакцинация детей от ковида позволит снизить уровень заболеваемости этой осенью. По его словам, если дети будут вакцинированы, волна COVID-19 будет не такой сильной.