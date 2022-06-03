Владимир Ефимов рассказал о росте числа ДДУ в строительстве в Москве

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За первые 4 месяца этого года в столице заключили 31,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) при покупке жилья в новостройках, это на девять процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В начале этого года граждане активно покупали новое жилье. Первые два месяца стали рекордными по числу зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве: в январе было заключено 6,8 тысячи сделок, а в феврале — 10,1 тысячи. Это на треть выше количества ДДУ, оформленных в аналогичные месяцы 2021 года. Подобная динамика связана в том числе с увеличением предложения новых квартир, разнообразием кредитных продуктов и льготных ипотечных программ, — отметил он.

При этом заммэра напомнил, что в мае в стране была снижена ставка по программе льготной ипотеки до девяти процентов. Подобная инициатива дала возможность получить средства на покупку квартиры в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка под возведение жилья.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в свою очередь заявил об увеличении числа предложений на первичном рынке жилья. Так, в апреле для покупки было доступно 48,5 тысячи лотов, что на 26 процентов больше, чем в том же месяце 2021 года.

— Почти четверть таких объектов расположена в Троицком и Новомосковском административных округах, по сравнению с апрелем прошлого года их количество увеличилось на 10 процентов. При этом в других округах Москвы число предложенных квартир в апреле 2022-го выросло на 33 процента к аналогичному месяцу 2021 года, цитирует его официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что столичный Росреестр зарегистрировал 38 919 договоров участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов с января по апрель 2022 года.

Однако в столице сократилось количество зарегистрированных первичных договоров с использованием кредитных средств, достигнув показателя в 21 698.