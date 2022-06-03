Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Владимир Ефимов рассказал о росте числа ДДУ в строительстве в Москве

Араз Салехов
Город
Владимир Ефимов рассказал о росте числа ДДУ в строительстве в Москве
Фото: пресс-служба

За первые 4 месяца этого года в столице заключили 31,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) при покупке жилья в новостройках, это на девять процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В начале этого года граждане активно покупали новое жилье. Первые два месяца стали рекордными по числу зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве: в январе было заключено 6,8 тысячи сделок, а в феврале — 10,1 тысячи. Это на треть выше количества ДДУ, оформленных в аналогичные месяцы 2021 года. Подобная динамика связана в том числе с увеличением предложения новых квартир, разнообразием кредитных продуктов и льготных ипотечных программ, — отметил он.

При этом заммэра напомнил, что в мае в стране была снижена ставка по программе льготной ипотеки до девяти процентов. Подобная инициатива дала возможность получить средства на покупку квартиры в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка под возведение жилья.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в свою очередь заявил об увеличении числа предложений на первичном рынке жилья. Так, в апреле для покупки было доступно 48,5 тысячи лотов, что на 26 процентов больше, чем в том же месяце 2021 года.

— Почти четверть таких объектов расположена в Троицком и Новомосковском административных округах, по сравнению с апрелем прошлого года их количество увеличилось на 10 процентов. При этом в других округах Москвы число предложенных квартир в апреле 2022-го выросло на 33 процента к аналогичному месяцу 2021 года, цитирует его официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что столичный Росреестр зарегистрировал 38 919 договоров участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов с января по апрель 2022 года.

Однако в столице сократилось количество зарегистрированных первичных договоров с использованием кредитных средств, достигнув показателя в 21 698.

договор Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте