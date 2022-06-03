Инна Святенко: Развивая возможности для маломобильных людей, важно избегать стандартных решений

Фото: Пресс-служба Совфеда

При создании инклюзивного общества и безбарьерной среды важно избегать стандартных решений. Об этом в пятницу, 3 июня, заявила сенатор России — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента, координатор направления «Забота о каждом нуждающемся» народной программы «Единой России» Инна Святенко.

— Еще 10 лет назад отсутствие перил и неудобные, крутые пандусы создавали огромные сложности. Но внимание общественности к таким «усовершенствованиям», инспекции и контроль, которые ведутся вместе с сообществами инвалидов-колясочников, позволили снять эти проблемы, — отметила Святенко.

Чтобы поощрить лучше практики создания безбарьерной среды и показать пример обеспечения комфортных условий для всех помещений, в Москве проводят смотр-конкурс «Город для всех», пояснила парламентарий.

— Реализованные проекты оцениваются по целому комплексу параметров — насколько помещение удобно для человека на коляске или с собакой-поводырем, эстетично ли выглядят конструкции, которые помогают человеку с инвалидностью, оценивается дизайн применяемых решений, — рассказала сенатор.

Также она подчеркнула, что конкурс «Город для всех» проходит в два этапа — на уровне административных округов и на уровне всей столицы.

Ранее Святенко заявила, что награждение лучших волонтеров Москвы памятным знаком станет хорошей городской традицией.