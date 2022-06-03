Ректора Шанинки Зуева оставили в СИЗО на два месяца

Фото: Пресс-служба Тверского суда

Тверской районный суд города удовлетворил ходатайство следователя о продлении заключения под стражу ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева, обвиняемого по делу о мошенничестве. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что Зуев пробудет в СИЗО до 7 августа текущего года.

Сергей Зуев обвиняется в двух эпизодах мошенничества, в результате которых были похищены 21 и 20 миллионов рублей соответственно.

В феврале его состояние в СИЗО резко ухудшилось. 4 марта ему продлили срок нахождения в изоляторе.

Сторона защиты направила жалобу, однако 30 марта суд оставил ректора Шанинки под арестом.