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Без булочки с кунжутом и мясной котлеты гриль: в каких странах нет «Макдоналдса»

Игорь Синельников

Сюжет: 

Еда
В мире
Без булочки с кунжутом и мясной котлеты гриль: в каких странах нет «Макдоналдса»
Фото: Pexels

Россия — не единственная страна, в которой в данный момент не работает «Макдоналдс». В некоторых других государствах по разным причинам популярная сеть ресторанов быстрого питания также отсутствует. «Вечерняя Москва» собрала список стран, в которых нет «Макдоналдса».

Бермудские острова

Согласно законодательству Бермудских островов, здесь нельзя открывать рестораны быстрого питания, принадлежащие другим государствам. Такой запрет был введен в 1970-х, однако с 1985 года в стране функционировал ресторан, расположенный на американской военной базе. В 1995 году база закрылась, а вместе с ней — и «Макдоналдс».

Иран

Ни одного ресторана «Макдоналдс» в этой стране нет с 1979 года. Это связано с напряженностью в отношениях Ирана и Америки.

Македония

«Макдоналдс» в Македонии успешно существовал до 2013 года, однако руководитель местной сети потерял лицензию. После этого «Макдоналдс» в Македонии полностью закрылся.

Йемен

«Макдоналдс» не торопится открывать здесь свои точки, так как опасается работать в условиях нестабильной ситуации в стране.

Черногория

В Черногории работал единственный ресторан «Макдоналдс», расположенный в мобильной точке. Он понравился жителям, однако ушел из страны — якобы из-за того, что правительство хотело сохранить здоровье людей и решило развивать собственные сети. В будущем чиновники опровергали эту информацию, но «Макдоналдс» сюда так и не вернулся.

Северная Корея

Власти Северной Кореи выступают против любого американского присутствия в стране, поэтому здесь нет ни одного «Макдоналдса».

Боливия

«Макдоналдс» работал здесь на протяжении 14 лет. Однако бывший президент Эво Моралес считал, что сеть стремится к значительной прибыли, не думая о здоровье людей, поэтому усилил давление на «Макдоналдс». В результате рестораны были закрыты.

Исландия

«Макдоналдс» присутствовал в этой стране до 2009 года, однако из-за сильного экономического кризиса закрылся. Сейчас экономические проблемы в Исландии позади и сеть могла бы позволить себе вернуться, но правительство предпочитает пропагандировать культуру здорового питания.

Армения

В Армении предпринимались попытки открыть популярную сеть быстрого питания, но этого до сих пор не произошло. При этом армяне не жалуются на нехватку фастфуда: им хватает национальных блюд.

Как «Макдоналдс» уходит из России

14 марта 2022 года компания «Макдоналдс» подтвердила временную приостановку работы сети в России.

19 мая стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» намерена продать свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору. Ему принадлежит компания «ГиД», она управляет 25 ресторанами «Макдоналдс» в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Также сообщалось, что «Макдоналдс» новым брендом собираются открыть в России 12 июня. Первым заработает ресторан в центре Москвы, в районе станции метро «Пушкинская».

По информации СМИ, бывшие рестораны сети быстрого питания будут называться «Доминис».

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