Лукашенко счел возможным передачу России осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что россиянку Софию Сапегу, которую белорусский суд приговорил к шести годам колонии, можно передать в РФ. Об этом он заявил журналистам в пятницу, 3 июня.

— Она же россиянка. У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая, — приводит слова главы государства агентство БелТА.

6 мая стало известно, что суд в Белоруссии приговорил гражданку России Софью Сапегу к шести годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни.

Девушка была задержана 23 мая прошлого года вместе с главным редактор Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, который позже признал вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Они находились на борту самолета Ryanair, который во время рейса из Афин в Вильнюс экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.