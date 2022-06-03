Входы на станцию метро «Комсомольская» с Ярославского вокзала временно закроют с 4 июня

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Россия, Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

С 4 июня временно закроют входы на станцию метро «Комсомольская» с Ярославского вокзала. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в своем Telegram-канале.

Входы с платформы Ярославского вокзала на станцию «Комсомольская» будут закрыты до осени, это сделали из-за ремонта вестибюля. Ведомство сообщает, что поездки через «Комсомольскую» станут комфортнее после окончания работ.

Пассажирам рекомендуют проходить от электричек через турникетные павильоны к первому или восьмому выходам. Также к восьмому выходу стоит направляться от поездов дальнего следования, говорится в Telegram-канале столичного дептранса.

В конце мая стало известно, что реконструкцию электродепо «Владыкино» завершили на 95 процентов.

Работы планируется завершить до конца года. В дептрансе уточнили, что на данный момент рабочие достраивают новый корпус для стоянки и ремонта поездов, ведут реконструкцию моечного комплекса и отделочные работы в новом здании для персонала.