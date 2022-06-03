Малышева рассказала об опасной болезни, передающейся клещами

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Укус клеща может обернуться для человека опасным заболеванием — болезнью Лайма, симптомы которой схожи с признаками острого респираторного заболевания (ОРЗ). Об этом предупредила доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева.

Она отметила, что если инфекцию не определить на ранней стадии, она может спровоцировать реактивный артрит — тяжелое поражение суставов.

По словам соведущего Малышевой Андрея Продеуса, в некоторых случаях при укусе инфицированных клещей на коже появляется покраснение в виде мишени, которое называют кольцевидной эритемой.

— Чаще всего кольцевидные эритемы бывают на ногах или на туловище, потому что именно туда кусают клещи. Если вдруг вы увидели такой след или вас укусил клещ, надо начинать диагностику, — рассказал медик в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале.

Врач уточнила, что если лечение после укуса клеща начать вовремя, то сустав удастся защитить.

Клещей, которые являются переносчиками болезни Лайма, можно встретить на всей территории России, заключила Малышева.

До этого Малышева назвала доступными суперпродуктами для здоровья сердца петрушку, перец и скумбрию.