Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы на юго-западе Москвы, арестовали

Анастасия Колоскова
Происшествия
Мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы на юго-западе Москвы, арестовали
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Южнобутовская улица Карта всех событий

Суд арестовал мужчину, который подозревается в убийстве сожительницы в Южном Бутове. Об этом в пятницу, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— Зюзинским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток — до 1 августа 2022 года, — уточнила она.

Тело 50-летней женщины с признаками удушения вечером 31 мая обнаружили в квартире жилого дома на Южнобутовской улице. Страшную находку сделала сестра потерпевшей, которая приехала в квартиру из-за того, что в течение нескольких дней не могла связаться с родственницей.

2 июня стало известно, что подозреваемого в совершении преступления задержали во Владимирской области. Им оказался 47-летний сожитель погибшей.

Видео: пресс-служба Следственного комитета

До этого в квартире на улице Софьи Ковалевской на севере столицы было обнаружено тело 55-летнего мужчины. Труп был завернут в ковер, а на шее виднелась резаная рана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали 20-летнего молодого человека.

Аресты Район Южное Бутово Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Сохраняем статус зеленого города

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Все мнения
О проекте