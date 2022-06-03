Мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы на юго-западе Москвы, арестовали

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Южнобутовская улица Карта всех событий

Суд арестовал мужчину, который подозревается в убийстве сожительницы в Южном Бутове. Об этом в пятницу, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— Зюзинским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток — до 1 августа 2022 года, — уточнила она.

Тело 50-летней женщины с признаками удушения вечером 31 мая обнаружили в квартире жилого дома на Южнобутовской улице. Страшную находку сделала сестра потерпевшей, которая приехала в квартиру из-за того, что в течение нескольких дней не могла связаться с родственницей.

2 июня стало известно, что подозреваемого в совершении преступления задержали во Владимирской области. Им оказался 47-летний сожитель погибшей.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: пресс-служба Следственного комитета

До этого в квартире на улице Софьи Ковалевской на севере столицы было обнаружено тело 55-летнего мужчины. Труп был завернут в ковер, а на шее виднелась резаная рана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали 20-летнего молодого человека.