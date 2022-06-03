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«Вектор» направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины

Лейла Алиева
Общество
«Вектор» направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Государственный научный центр «Вектор» направил в Министерство здравоохранения заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения «Артопоксвак». Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил заместитель главы социального комитета Совфеда Юрий Архаров.

— 18 мая 2022 года ГНЦ «Вектор» направил в Минздрав РФ заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения «Артопоксвак», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Сенатор также добавил, что вакцина призвана стать одним из высокоэффективных и безопасных средств профилактики натуральной оспы и заболеваний родственных вирусов.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии случаев оспы обезьян в России. При этом в стране принимаются все необходимые меры для минимизации вероятности завоза болезни.

Врач-инфекционист Татьяна Ковалева рассказала, в каких случаях можно заразиться оспой обезьян. Она отметила, что для передачи вируса требуется тесный контакт с больным. Больные оспой обезьян могут распространять инфекцию в период заболевания — от двух до четырех недель.

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