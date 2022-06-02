Врач пояснила, в каких случаях можно заразиться оспой обезьян

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Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путями. Факторами передачи вируса, в частности, могут выступить постельное белье, полотенца. Об этом сообщила врач-инфекционист Татьяна Ковалева.

По словам эксперта, для передачи вируса требуется тесный контакт с больным. Больные оспой обезьян могут распространять инфекцию в период заболевания — от двух до четырех недель. Особенно опасны сыпь и биологические жидкости (например, гной и кровь), из очагов поражения на коже.

Также опасны поражения в полости рта, так как вирус может передаваться со слюной больного. Также подхватить вирус можно через общее постельное белье, полотенца, предметы обихода, посуду.

Вирус также может передаваться от матери ребенку в период беременности, во время родов.

Тысяча тест-систем для выявления оспы обезьян будет поставлена в российские регионы. Первичная диагностика для людей с симптомами вирусных заболеваний с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, передает Nation News.

Пока в России не выявили ни одного случая заражения оспой обезьян. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.