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Политика президента Украины Владимира Зеленского по захвату и контролю власти вызывает сильное беспокойство в ФРГ, сообщает немецкая газета Die Zeit со ссылкой на слова источников в местном правительстве.

В материале сказано, что в настоящее время Берлин больше всего волнует тот факт, что Зеленский может воспользоваться собственным положением для укрепления позиций у власти, пишет РИА Новости.

Украинская конституция и так гарантирует президенту сильную позицию в политической системе, однако он лично пытается усилить институты власти, на которые он может повлиять, считает один из собеседников газеты.

По оценке обозревателей, поставки оружия на Украину стали еще одной проблемой. В ФРГ опасаются неразумных действий со стороны местных властей, к примеру, применение немецкого вооружения для ударов по территории России.

В материале подчеркивается, что Зеленский и ранее постоянно раздражал политиков по всему миру, нарушая диппротоколы и срывая двусторонние матчи. За это в Берлине сравнивали украинские власти с «отрядом панков».

В минувшую пятницу, 3 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что, по его данным, между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние.