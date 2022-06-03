Лукашенко: Между Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 3 июня, сообщил, что по его данным, между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными начинаются серьезные противостояния.

— По моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные, — заявил Лукашенко.

По его словам, это вызвано тем, что украинские военные осознали невозможность больше воевать, передает РИА Новости.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия практически перестала нести потери на Украине, благодаря смене тактики. Он отметил, что вначале при заходе Вооруженных сил РФ на подконтрольную территорию Украины оружие не применялось, но после того как российских военных начали расстреливать и захватывать в плен, тактика была изменена.

1 июня подразделения ДНР заблокировали один из каналов снабжения украинской армии в Авдеевке, откуда регулярно наносятся удары по Донецку и Ясиноватой.