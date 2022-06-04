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Японский премьер впервые в истории посетит саммит НАТО

Егор Провоторов
В мире
Японский премьер впервые в истории посетит саммит НАТО
Japan's newly-appointed Foreign Minister Fumio Kishida arrives at Prime Minister Shinzo Abe's official residence in Tokyo

Японский премьер-министр Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите Североатлантического альянса (НАТО), который пройдет в столице Испании — Мадриде — в конце июня. Об этом в субботу, 4 июня, сообщили местные телеканалы.

Таким образом, Кисида может стать первым главой японского кабмина, который посетит встречу НАТО. При этом на саммите он намеревается не только обсудить российскую спецоперацию на Украине, но и действия КНДР и Китая, а также рассказать о планах Токио коренным образом усилить свою обороноспособность, пишет ТАСС.

Очередная встреча глав государств и правительств стран-членов НАТО пройдет в испанской столице в конце июня. Ее участники примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления военного блока, а также последствия глобального изменения климата для сферы безопасности государств, заявленных для участия в мероприятии.

Накануне заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Финляндия и Швеция не станут членами НАТО на мадридском саммите, поскольку для принятия государств требуется намного больше времени.

Япония международный саммит НАТО
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