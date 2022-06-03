«Минимум несколько месяцев»: в Польше рассказали о сроках принятия Финляндии и Швеции в НАТО

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Финляндия и Швеция не станут членами НАТО на ближайшем саммите альянса в Мадриде, для принятия стран требуется намного больше времени, заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский в пятницу, 3 июня.

— Я считаю, что Мадрид — это слишком близкий срок. Если речь идет о приеме в НАТО новых членов, то это намного более длинный процесс, который требует процессов в отдельных государствах. Это не так быстро и не так просто. Это займет как минимум несколько месяцев, — пояснил Яблоньский.

Он также отметил, что Турция в итоге не будет блокировать процесс присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, однако не исключил, что Анкара выдвинет определенные условия, передает РИА Новости.

2 июня Джо Байден сообщил, что Вашингтон поддержит быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО, если будут учтены интересы всех союзников в сфере безопасности.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по поводу их вступления в НАТО. По словам Эрдогана, обе страны ведут себя нечестно и неискренне. Он также обвинил Швецию в защите террористов.