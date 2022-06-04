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Три человека пострадали при нападении человека с ножом в больнице США

Георгий Соланович
В мире
Три человека пострадали при нападении человека с ножом в больнице США
Фото: pixabay.com / F. Muhammad

Как минимум три человека пострадали при нападении человека с ножом в больнице в Лос-Анджелесе, сообщили местные власти.

Пострадавшие — все работники больницы — были доставлены в центр травматологии с ножевыми ранениями. Их состояние стабильно.

Некоторые люди во время инцидента были эвакуированы. Преступник забаррикадировался в одной из палат больницы, однако позже был задержан. Отмечается, что за нарушителем числятся и другие преступления, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что два человека погибли при стрельбе около церкви в штате Айова, стрелявший мертв.

Инцидент случился на парковке около церкви в городе Эймс в 18:51 по местному времени (02:51 по московскому времени 3 июня). По предварительным данным, больше никто не пострадал. Причины стрельбы выясняются.

В среду, 1 июня, не менее трех человек погибли в результате стрельбы в здании на территории больницы Святого Франциска в городе Талса (штат Оклахома).

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