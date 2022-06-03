Два человека погибли в результате стрельбы возле церкви в США

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Два человека погибли при стрельбе в четверг, 2 июня, около церкви в штате Айова, стрелявший также мертв. Об этом сообщил телеканал ABC.

Инцидент случился на парковке около церкви в городе Эймс в 18:51 по местному времени (02:51 по московскому времени 3 июня).

По предварительным данным, больше никто не пострадал. Причины стрельбы выясняются.

В среду, 1 июня, не менее трех человек погибли в результате стрельбы в здании на территории больницы Святого Франциска в городе Талса (штат Оклахома).