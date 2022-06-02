Три человека погибли в результате стрельбы в американской больнице

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Не менее трех человек погибли в результате стрельбы в здании на территории больницы Святого Франциска в городе Талса (штат Оклахома). Об этом в среду, 1 июня, сообщила полиция.

— Мы можем подтвердить, что четверо человек погибли, включая стрелявшего, в результате ситуации со стрельбой на территории больницы Святого Франциска, — сказано в сообщении правоохранителей в соцсети Twitter.

Информации о числе пострадавших пока не приводится.

Инцидент произошел около 17:00 по местному времени (01:00 по московскому времени 2 июня), несколько человек получили ранения, стрелка нейтрализовали. Информации о тяжести состояния пострадавших и причинах происшествия пока не приводится.

Стрелявший покончил жизнь самоубийством. Предположительно, он был вооружен штурмовой винтовкой, передает телеканал KJRH.

Ранее сообщалось, что «множество» людей пострадали при стрельбе в американском городе Талса (штат Оклахома). Инцидент произошел в здании медицинского центра.