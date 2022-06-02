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При стрельбе в медцентре в штате Оклахома пострадали «множество» людей

Юлия Курганова
В мире
При стрельбе в медцентре в штате Оклахома пострадали «множество» людей
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

«Множество» людей пострадали при стрельбе в американском городе Талса (штат Оклахома). Об этом в среду, 1 июня, сообщил местный телеканал NewsOn6 со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в здании медицинского центра.

— Множество людей пострадали при стрельбе во врачебном офисе в Талсе, — рассказал представитель правоохранительных органов.

Полиция предполагает, что подозреваемого застрелили.

— Я не знаю, мы ли его застрелили или он застрелился сам, — сказал один из сотрудников полиции в эфире телеканала.

24 мая два ребенка погибли, более десяти школьников получили ранения в результате стрельбы в начальной школе в американском городе Ювалд (штат Техас). Уточняется, что медицинская помощь оказывается 13-ти школьникам, двое из них были перевезены в больницу в городе Сан-Антонио. Также пулевое ранение получил 45-летний взрослый.

США Полиция Пострадавшие
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