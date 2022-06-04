В Одинцове задержали подростка, подозреваемого в убийстве школьницы

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Россия, Московская область, Одинцово Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковном Одинцове 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве девочки-сверстницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

Тело школьницы было обнаружено 3 июня в заброшенном здании в селе Немчиновка.

Следователи установили, что девушка проводила время в компании сверстников, а в момент, когда она осталась наедине с подозреваемым, между ними произошла ссора, во время которой подросток нанес потерпевшей множество ножевых ранений, а после чего скрылся.

— Подозреваемый задержан и допрошен. Проведены обыски, в ходе которых изъята одежда, телефоны и другие предметы. Назначено проведение судебно-медицинских, генетической и трасологической экспертиз. Запланировано проведение очных ставок, допрос свидетелей. В дальнейшем следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении на сайте СК по Подмосковью.

3 июня суд арестовал мужчину, который подозревается в убийстве сожительницы в Южном Бутове.