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Суд в Москве подал ходатайство об аресте подозреваемого в убийстве бизнесмена Камаряна

Георгий Соланович
Происшествия
Суд в Москве подал ходатайство об аресте подозреваемого в убийстве бизнесмена Камаряна
Фото: пресс-служба суда

Хамовнический суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство об аресте мужчины, подозреваемого в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна, которого застрелили накануне на Комсомольском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в субботу, 4 июня.

— В ближайшее время Хамовнический районный суд с участием прокуратуры Центрального административного округа рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигуранта уголовного дела об убийстве на Комсомольском проспекте, — говорится в сообщении.

Кроме того, мужчине предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.

Утром 3 июня был задержан предполагаемый убийца бизнесмена Оганеса Камаряна. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело, ход расследования поставила на контроль прокуратура. Вскоре стали появляться новые детали убийства и подробности о личности погибшего. Как и за что убили предпринимателя — в материале «Вечерней Москвы».

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