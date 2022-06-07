Шадаев: Россия перенаправит интернет-трафик через Азию при отключении от европейской сети

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Если западные страны отключат Россию от европейских точек обмена сети, то страна перенаправит интернет-трафик через Азию. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

— У нас есть план «Б»: через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию. У «Ростелекома» как у главного магистрального оператора такой план есть, — отметил он.

При этом глава ведомства добавил, что до этого также существовали прецеденты по отключению российских операторов на международных точках обмена трафиков, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, в России запустили российский магазин приложений NashStore. В онлайн-магазине приложений также смогут зарегистрироваться иностранные разработчики из Азии, Европы и США. К настоящему моменту в магазине доступно более тысячи приложений.

Во вторник, 31 мая, Минцифры объявило о запуске просветительского проекта «Цифровой ликбез», направленного на развитие навыков цифровой грамотности и кибербезопасности в сети Интернет. В частности, задачей проекта является обучение детей самостоятельному определению вредоносного контента, осознанной публикации информации о себе, ограничение доступа к личным публикациям и соблюдение цифровой культуры.