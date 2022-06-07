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IKEA продаст свой банковский бизнес в России

Араз Салехов
Общество
IKEA продаст свой банковский бизнес в России
Фото: Unsplash

Шведская группа IKEA собирается заняться продажей российского «Икано банка», основанного на паритетных началах группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды), в пользу «Кредит Европа банка» в России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники финансовой организации.

Так, одним из главными претендентами на «Икано банк» являлись независимые инвесторы, однако Ikano group предпочла сделку с российской дочерней компанией соучредителя — «Кредит Европа банком». В ближайшее время Центробанк согласует эту сделку. Уточняется, что ее должны закрыть до конца июля.

При этом сумма покупки не уточняется, говорится в сообщении.

В среду, 1 июня, IKEA сообщила об изменении графика работы в своих магазинах. В частности, с 1 июня отделы обмена и возврата в магазинах будут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. При этом центр поддержки клиентов будет работать ежедневно с 08:00 до 21:00.

Напомним, что 3 марта шведская компания прекратила работу сети в России и Белоруссии. Подобное решение было принято в связи с неодобрением компанией действий России на Украине.

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