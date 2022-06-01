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IKEA откроет отделы обмена и возврата в магазинах на территории России

Полина Долганова
Общество
IKEA откроет отделы обмена и возврата в магазинах на территории России
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

График работы изменится в магазинах IKEA, которые три месяца назад были закрыты на территории России. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.

Так, с 1 июня отделы обмена и возврата в магазинах будут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. При этом центр поддержки клиентов будет работать ежедневно с 08:00 до 21:00.

3 марта в компании IKEA сообщили о прекращении работы сети в России и Белоруссии. Уточняется, что решение было принято в связи с неодобрением компанией действий России на Украине.

7 марта стало известно, что международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI прекращает работу в РФ.

Некоторые западные страны и их компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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