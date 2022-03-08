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В сети магазинов OBI заявили о прекращении работы в России

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В сети магазинов OBI заявили о прекращении работы в России
Фото: youtube.com

Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI прекращает работу в РФ. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что руководство сети приняло такое решение из-за событий на Украине, передает ТАСС.

Компания имеет 27 магазинов в России, в которых трудоустроены 4,9 тысяч сотрудников. Данное количество работников составляет примерно одну десятую общей численности персонала OBI в мире.

В общей сложности в сети работают 48 тысяч человек, она имеет 670 магазинов в 11 странах. Первые торговые точки OBI в РФ открылись в 2003 году в Москве.

3 марта в компании ИКЕА сообщили о прекращении работы в России и Белоруссии. Уточняется, что решение было принято в связи с неодобрением компанией действий России на Украине.

Компания Adidas 7 марта сообщила, что приостановит работу в России в связи с ситуацией на Украине.

5 марта немецкая компания Puma объявила о приостановке поставок продукции и работы магазинов в России из-за ситуации на Украине. Действие ее контракта с Российской федерацией баскетбола также приостановлено.

5 марта сообщалось, что бутики брендов, принадлежащих группе компаний LVMH, к которым относятся Louis Vuitton, Moet, Hennessy, а также Hermes и Chanel, временно приостанавливают свою работу на территории России. Всего в стране находится порядка 124 магазинов, которые принадлежат перечисленным группам.

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