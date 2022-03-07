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Компания Adidas приостановит работу в России

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Компания Adidas приостановит работу в России
Фото: pixabay.com

Работу магазинов и онлайн-торговли Adidas в РФ приостановят до уведомления в связи с ситуацией на Украине. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщила телерадиокомпания BR со ссылкой на производителя спорттоваров и одежды.

Отмечается, что при этом сотрудники Adidas в России продолжат получать зарплату. В компании подчеркнули, что продолжают «внимательно наблюдать» за ситуацией и примут в случае необходимости «дальнейшие корпоративные решения», передает РИА Новости.

5 марта немецкая компания Puma объявила о приостановке поставок продукции и работы магазинов в России из-за ситуации на Украине. Действие ее контракта с Российской федерацией баскетбола также приостановлено.

5 марта сообщалось, что бутики брендов, принадлежащих группе компаний LVMH, к которым относятся Louis Vuitton, Moet, Hennessy, а также Hermes и Chanel, временно приостанавливают свою работу на территории России. Всего в стране находится порядка 124 магазинов, которые принадлежат перечисленным группам.

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