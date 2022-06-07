Два трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на путях в центре Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Гиляровского Карта всех событий

На улице Гиляровского два автомобиля столкнулись на трамвайных путях. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Уточняется, что из-за ДТП в районе остановки «Улица Щепкина» задерживаются трамваи № 7 и 50.

Спустя около 10 минут движение трамваев было восстановлено, отметили в пресс-службе дептранса.

Накануне, 6 июня, произошел сбой в движении трамваев на севере Москвы из-за наклонившегося дерева.