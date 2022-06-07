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Кравцов заявил, что Россия не откажется от традиционной системы обучения

Полина Долганова
Общество
Кравцов заявил, что Россия не откажется от традиционной системы обучения
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что страна никогда не откажется от традиционной системы образования в школах. Об этом он сообщил во вторник, 7 июня.

При этом министр подчеркнул, что во время пандемии COVID-19 онлайн-обучение помогло ученикам не потерять мотивацию.

— Наш принцип — сохранение классического образования, общение учителя и учеников, потому что образование — не только обучение, но это и воспитание. Воспитание нравственных ценностей, гражданина, патриота своей страны, — отметил Кравцов в интервью на телеканале «Россия 24».

До этого Кравцов сообщил, что все российские школы с 1 января 2023 года будут подключены к государственной информационной системе (ФГИС) «Моя школа», благодаря которой обучающиеся и учителя смогут пользоваться аналогами программ компании Microsoft.

19 апреля Сергей Кравцов заявил, что учебные недели во всех российских школах будут начинаться с исполнения гимна страны и поднятия флага с 1 сентября следующего учебного года. Идею поддержал президент России Владимир Путин.

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