Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо возобновить переговоры между Москвой и Киевом. Такое мнение он выразил в среду, 8 июня.

— Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе... Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу — мяч на стороне украинцев уже почти два месяца, — цитирует министра RT.

Лавров также отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что для переговорного процесса с Россией Москва должна отвести войска на линию 24 февраля, не являются серьезными.

В Анкаре состоялись переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Встреча министров проходила на фоне сообщений о том, что Россия не одобрила турецкую военную операции на севере Сирии. О том, станет ли Сирия камнем преткновения в отношениях двух стран, «Вечерней Москве» рассказал доцент Института стран Азии и Африки, тюрколог Вячеслав Шлыков.