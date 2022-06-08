Три трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП в центре Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Дубининская улица Карта всех событий

На Дубининской улице из-за ДТП на путях задерживаются трамваи 3, 38 и 39. Об этом в среду, 8 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел в районе остановки «Улица Даниловский Вал». В настоящее время маршруты временно изменены.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении дептранса.

Позже в пресс-службе департамента отметили, что движение трамваев на Дубининской улице полностью восстановили.

До этого сообщалось о перекрытом движении по Леонтьевскому переулку.

Причиной стало обрушение строительных лесов на объекте. В результате инцидента госпитализирован один человек.