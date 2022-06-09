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Лоза предложил выбирать народных артистов России с помощью голосования

Егор Провоторов
Общество
Лоза предложил выбирать народных артистов России с помощью голосования
Фото: Youtube/LABELCOM

Заявление российской певицы Лолиты Милявской, в котором она призвала навсегда отказаться от присуждения званий российским артистам, вызвало шквал обсуждений в шоу-бизнесе. Идею оценил и композитор Юрий Лоза, который считает, что отказываться от этой традиции нельзя, однако ее стоит доработать.

— Сама по себе идея отказаться от званий вовсе мне кажется неправильной. Просто нужно упорядочить и довести до ума, все же понимают, что любую идею можно реализовать достойно или опошлить, — сказал артист.

Так, исполнитель уверен, что сейчас многие звезды имеют звания и титулы абсолютно незаслуженно. Он призвал пополнить комиссию, занимающуюся присуждением регалий, людьми, которые имеют прямое отношение к искусству и культуре. Также он считает, что стоит задуматься о народном голосовании при присуждении титулов, передает «МК».

До этого музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал предложение Лолиты отказаться от присвоения в России званий артистам, которые, по ее словам, в наше время не предоставляют им никаких преференций.

Лолита Милявская Шоу-бизнес Юрий Лоза
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