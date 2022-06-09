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Площадки фестиваля «Времена и Эпохи. Победы России» откроют гостям неизвестные страницы русской культуры

Анастасия Колоскова
Город
Площадки фестиваля «Времена и Эпохи. Победы России» откроют гостям неизвестные страницы русской культуры
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ключевая улица Карта всех событий

Исторический фестиваль «Времена и Эпохи. Победы России», который в четверг, 9 июня, откроется на 61 площадке в Москве, расскажет в том числе и об особенностях мирной жизни в разные исторические периоды. Об этом сообщили в пресс-службе «Московских сезонов».

Так, поближе познакомиться с русской культурой гости смогут на 19 площадках, расположенных в разных районах столицы.

Локация на улице Ключевой в районе Братеево будет посвящена древнерусской свадьбе. Углубиться в смысл старинных свадебных обрядов москвичам поможет настоящее театральное действо.

В Теплом Стане будет работать площадка, которая расскажет о походах равноапостольного князя Владимира Красное Солнышко. Москвичам предлагается стать свидетелями изготовления щитов для дружины князя, а также узнать историю гуслей и посетить выставку костюмов X–XI веков.

Сквер Хачатуряна в Отрадном погрузит гостей в атмосферу путешествия тверского купца Афанасия Никитина, который в XV веке первым из известных современников сумел добраться с торговыми караванами до Индии. Свои приключения он описал в книге «Хождение за три моря».

Площадка на бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутове познакомит посетителей с легендами народов Урала. Здесь можно узнать о самобытной культуре, жизненном укладе и мировоззрении уральцев. Для гостей проведут танцевальные мастер-классы и художественные чтения.

Театр эпохи императрицы Елизаветы Петровны расположится на площадке у Гольяновского пруда в одноименном районе. Здесь можно будет насладиться музыкой XVIII века, а также попробовать силы в театральном экзамене.

Площадка на улице Матвеевской в районе Очаково-Матвеевское подарит жителям столицы возможность научиться писать акварелью и освоить танцевальные па, которые были популярными в Серебряном веке на рубеже XIX–XX веков.

Советский авангард и былины Древней Руси, школа хороших манер и танцы XX века, история крымского Пантикапея и Дальнего Востока — увлекательное путешествие в мир прошлого ждет посетителей фестиваля «Времена и Эпохи. Победы России» на улицах Москвы, сообщили в пресс-службе.

До этого организатор фестиваля «Времена и Эпохи. Победы России» Василий Тартыжов рассказал «Вечерней Москве» о подготовке к событию и важности сохранения истории.

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