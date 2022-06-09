Депздрав Москвы разъяснил, как следует употреблять кофе в жару

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Кофе выводит воду из организма, поэтому его следует запивать водой, что поможет избежать обезвоживания. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

— Если вы любитель кофе, то отказываться от одной-двух порций в день не стоит. Нужно только помнить, что это не тот напиток, который утоляет жажду, — сказал эксперт.

Кроме того, Тяжельников порекомендовал избегать злоупотребления кофе и энергетиками в жару. Содержащийся в них кофеин обладает возбуждающим действием.

Теплая погода заставляет работать сосуды и сердце в усиленном режиме. При этом чрезмерное употребление кофе окажет дополнительную нагрузку, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого руководитель Центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Татьяна Елагина сообщила, что павильоны «Здоровая Москва» в праздничные выходные дни продолжат работу в обычном режиме. Она отметила важность прохождения проверки для всех горожан.