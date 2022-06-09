Москвичам рассказали об открытиях исследователей столичного Главархива

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главное архивное управление столицы хранит документы о жизни москвичей за последние три столетия. Так, в архивах можно найти почти 20 миллионов дел, в каждом из которых в среднем насчитывается по 200 документов. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В читальных залах Главархива всегда можно встретить ученых, преподавателей, студентов и писателей, а также обычных людей, интересующихся как отечественной историей, так и историей собственной семьи. Огромные массивы данных позволяют каждому из них делать настоящие научные открытия, — говорится в сообщении.

Так, например, ведущий специалист юридического факультета МГУ имени Ломоносова Геннадий Рыженко занимается изучением истории жизней преподавателей и выпускников одного из старейших факультетов вуза. Все документы для изучения он берет в фонде Московского университета. В его картотеке немало людей с мировыми именами. В частности, там числятся один из основателей абстракционизма Василий Кандинский, а также драматург и дипломат Александр Грибоедов.

Более подробную информацию об исследованиях можно узнать на официальном сайте Москвы.

Помимо этого, в столичном Главархиве хранится подборка газетных номеров «Вечерней Москвы», из которых можно узнать много интересных подробностей о жизни города и его жителей.