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Медоеды вышли в уличный вольер столичного зоопарка

Александр Афонин
Город
Медоеды вышли в уличный вольер столичного зоопарка
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Московском зоопарке медоеды Нео и Тринити вышли в уличный вольер. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в пресс-службе зоосада.

— Наконец в Москве потеплело так, что уже можно вывести в уличный вольер и наших медоедов. Владения для них были готовы ещё раньше, наши зоологи ждали только повышения среднесуточной температуры, — говорится в сообщении.

Уличный вольер медоедов разместился на Новой территории. Его оборудовали местами для укрытий и разнообразным обогащением среды обитания.

Для поддержания активности в вольере установили полые бревна, специальные домики и подвешенные на цепи конструкции.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Накануне стало известно, что в Московском зоопарке вылупились птенцы черношейных лебедей. Вид занесен в Международную Красную книгу. Сейчас посмотреть на лебедят можно в павильоне «Птицы и бабочки», а в середине лета они вместе с родителями перейдут в уличный вольер.

7 июня в зоосаде появился на свет птенец беркутов. Его пол птенца пока неизвестен. Орнитологи смогут его определить только через три месяца, когда птенец начнет сам вылетать из гнезда.

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