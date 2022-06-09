Приговоренные к смерти в ДНР иностранные наемники могут обжаловать приговор

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Граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, приговоренные судом Донецкой народной республики (ДНР) к высшей мере наказания, могу обжаловать приговор в течение месяца. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил председательствующий судебной коллегии.

По его словам, иностранные наемники могут также попросить о помиловании главу ДНР Дениса Пушилина. Если глава ДНР помилует осужденных, смертная казнь им может быть заменена на пожизненное заключение или 25 лет колонии, передает РИА Новости.

Аслин, Пиннер и Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни. Согласно законам республики, они будут расстреляны.

Днем ранее все трое наемников частично признали свою вину. По утверждению следствия, подсудимые наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. В этом признались Пиннер и Брагим.

До этого Пушилин заявил, что власти республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» украинскими солдатами и иностранными наемниками.