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Постпред при ЮНЕСКО Кузнецов: Делегация Украины пишет слово «Россия» со строчной буквы

Евгений Белоусов
В мире
Постпред при ЮНЕСКО Кузнецов: Делегация Украины пишет слово «Россия» со строчной буквы
Фото: Pixabay; АГН Москва

Украинская делегация в ЮНЕСКО начала писать слово «Россия» со строчной буквы. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил постпред России при организации Александр Кузнецов.

— Украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово «Россия» с маленькой буквы и обвинила нас в том, что мы представляем угрозу украинскому борщу, — заявил он.

По словам Кузнецова, такие заявления со стороны Украины вызывают у всех остальных членов организации только смех и раздражение. Об этом постпред России рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

В этот же день стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российского президента Владимира Путина. Кроме того, в список внесены министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены российского правительства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо возобновить переговоры между Москвой и Киевом.

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