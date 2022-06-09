Госдеп США заявил о неготовности продолжать диалог с РФ по стратегической стабильности

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На данный момент США не планируют новый раунд переговоров с Россией по стратегической стабильности. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

— После начала неспровоцированной и жестокой, агрессивной войны России против Украины мы приостановили участие в диалоге по стратегической стабильности и сейчас не планируем новую сессию. России необходимо избрать дипломатию, а не войну и агрессию, — передает его слова, РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии контактов между Кремлем и Белым домом.

В свою очередь глава американской национальной разведки Эврил Хейнс заявил, что США не видят перспектив для успешных переговоров вокруг ситуации на Украине в ближайшее время. Также он выразил мнение, что в течение нескольких месяцев конфликт будет только нарастать.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.