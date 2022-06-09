Мужчина открыл стрельбу в храме в Санкт-Петербурге

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Мужчина открыл стрельбу в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в четверг, 9 июня, сообщил источник в правоохранительных органах.

— Сам стрелявший пострадал, состояние уточняется, — рассказал собеседник агентства.

При этом в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщили о гибели мужчины в храме. В 17:58 росгвардейцы прибыли к месту стрельбы. Их вызвали, нажав кнопку тревожной сигнализации. Они обнаружили одного погибшего.

Место происшествия охраняется, больше пострадавших нет. Росгвардия проведет проверку законности ношения оружия погибшим.

30 мая на юго-востоке Москвы неизвестный открыл огонь по девушке из пневматического оружия. Она получила ранение. Инцидент случился на улице Марьинский Парк. Девушку ранили из окна.