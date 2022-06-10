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Андрей Бочкарев: Депо «Нижегородское» готово на три четверти

Антон Махов
Город
Андрей Бочкарев: Депо «Нижегородское» готово на три четверти
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Курское направление Московской железной дороги, станция Москва-Товарная-Курская Карта всех событий

Электродепо «Нижегородское» построено на 75 процентов. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строительство разделено на несколько этапов и выполняется по мере освобождения площадок под возведение новых объектов. Практически завершен второй этап — объекты, обеспечивающие депо электроэнергией. В рамках третьего этапа на 80 процентов построен отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими, возводятся здания эксплуатационного персонала, мотодепо и пост электрической централизации, — сказал Бочкарев.

Заммэра отметил, что в рамках четвертого этапа строительства уже наполовину готова соединительная ветка между депо и железнодорожной инфраструктурой РЖД у платформы Москва-Товарная-Курская.

В рамках пятого этапа будет завершено строительство контрольно-пропускного пункта на территорию депо.

Недавно Бочкарев заявил, что число пассажиров Большой кольцевой линии (БКЛ) метро после запуска всех станций может составить до двух миллионов человек в сутки.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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