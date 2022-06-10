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Мужчина домогался малолетней дочери своих друзей

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина домогался малолетней дочери своих друзей
Фото: shutterstock

Задержан мужчина, подозреваемый в растлении малолетней на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 9 июня в подъезде жилого дома на северо-востоке столицы подозреваемый свершил сексуальные действия в отношении семилетней девочки. Потерпевшая являлась дочерью его знакомых, и он гулял с ней.

Девочка рассказала обо всем маме. Последняя, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы.

Останкинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

29-летний подозреваемый был задержан, с ним ведутся следственные действия. Иванова добавила, что в скором времени ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы.

Недавно дело по аналогичной статье было возбуждено в отношении 32-летнего мужчины. С февраля по май 2022 года он переписывался в мессенджере с девочкой, не достигшей двенадцатилетнего возраста. В беседах он поднимал разговоры на «взрослые» темы, а также присылал интимные фото- и видеоматериалы.

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