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Мужчине предъявлено обвинение в растлении из-за интимных переписок

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчине предъявлено обвинение в растлении из-за интимных переписок
Фото: depositphotos

Мужчина переписывался в интернете с несовершеннолетней, высылая интимные фото. Об этом в среду, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

С февраля по май 2022 года подозреваемый переписывался в мессенджере с девочкой, не достигшей двенадцатилетнего возраста. Ему удалось установить доверительные отношения с ребенком, и позволял себе вести разговоры на «взрослые» темы. Также присылал интимные фото- и видеоматериалы.

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Следствие ходатайствует в Кузьминским суде об избрании в отношении мужчины меры пресечения, связанной с лишением свободы, подчеркнула Иванова.

20 мая стало известно о том, что педофил домогался ребенка и избил его мать на юго-востоке столицы.

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