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Лавров прокомментировал смертный приговор для британских наемников в ДНР

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров прокомментировал смертный приговор для британских наемников в ДНР
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение о смертном приговоре для британских наемников на Украине, которое было вынесено судом ДНР. Свое мнение на этот счет он выразил в пятницу, 10 июня.

По словам главы МИД РФ, судебной системе республики не стоит мешать.

Лавров также призвал не спекулировать на тему данного приговора.

— На данный момент все процессы, о которых вы упомянули, идут на основе законодательства Донецкой народной республики, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР, — цитирует министра РИА Новости.

Граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни. Согласно законам республики, они будут расстреляны. Все трое наемников частично признали свою вину. По утверждению следствия, подсудимые наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. В этом признались Пиннер и Брагим.

В свою очередь британский министр по делам школ Робин Уолкер заявил, что Великобритания продолжает использовать все дипломатические возможности, чтобы разобраться с решением Верховного суда ДНР, который приговорил к смертной казни двух наемников из Соединенного Королевства.

Смертная казнь Сергей Лавров Великобритания
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